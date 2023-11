OSPEDALE L’AQUILA: PAZIENTE RINGRAZIA REPARTO CHIRURGIA DOPO DELICATO INTERVENTO

L’AQUILA – Il signor Tommaso Smargiassi e la sua famiglia, ringraziano l’intero reparto di Chirurgia ospedaliera dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila, a seguito di un delicato intervento, andato per il meglio.

“Vogliamo ringraziare pubblicamente l’intero Reparto di Chirurgia Ospedaliera del San Salvatore, in particolare il Primario Professor Roberto Vicentini per aver eseguito con maestria un intervento lungo e complesso, reso possibile anche dalla talentuosa anestesista Dott.ssa Donatella Trovarelli. Ogni componente del reparto ha contribuito in modo significativo e rassicurante alla straordinaria cura, non solo con competenza medica e professionalità, ma anche con empatia e alto senso di umanità. Con stima per l’impegno e la dedizione che hanno trasceso ogni aspettativa”.