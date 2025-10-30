OSPEDALE L’AQUILA: PIETRUCCI, “UN MILIONE PER NUOVO PROGETTO, PRESTO EMENDAMENTO”

L’AQUILA – “Lo avevo già proposto e a breve presenterò un emendamento per formalizzare la richiesta: l’ospedale ‘San Salvatore’ dell’Aquila ha bisogno di essere completamente rinnovato per evitare il rischio – concretissimo – di essere nel prossimo futuro del tutto vetusto, inappropriato e inadeguato alle esigenze sanitarie del nostro territorio”.

Lo scrive, in una nota, il consigliere regionale Pd Pierpaolo Pietrucci, che osserva: “l’0spedale San Salvatore è l’unica struttura per la quale nella programmazione edilizia regionale non sono previsti adeguamenti, potenziamenti, riqualificazione strutturale o ristrutturazioni, mentre tutti gli altri nosocomi abruzzesi saranno ricostruiti”.

“Sono previsti investimenti sugli ospedali di Lanciano (109 milioni), Avezzano (119 milioni), Vasto (150 milioni) – aggiunge – Sono disponibili risorse per l’ospedale di Chieti (60 milioni), Penne, Popoli e il distretto di Scafa (34 milioni) e soprattutto per Teramo che, ai 120 milioni già disponibili ne aggiungerà altri 180 grazie ad un mutuo della Regione. Pescara, come sappiamo, è stata già ampiamente gratificata con la realizzazione del nuovo Covid Hospital (in realtà non utilizzato in pandemia per l’assenza di personale specializzato nella terapia intensiva) ma utile a immaginarlo come Dea di II Livello”.

“Non torno sulle altre carenze o discriminazioni subite negli anni dalla Asl1: le risorse assegnate durante l’emergenza Covid (Pescara 81 milioni, Teramo 73, Chieti 61 e L’Aquila 20 milioni), la carenza di personale (passato dai 3249 addetti del 2019 ai 3167 del 2020), la Casa di Comunità, la crisi dei Nuclei di Cure Primarie, le risorse squilibrate per la Riabilitazione, alcune strutture costrette a utilizzare ancora i container post-sisma, ecc”.

“Il nostro ospedale ha bisogno di una nuova struttura – ribadisce -, come è previsto per gli altri nosocomi abruzzesi: per questo va predisposto un fondo da un milione di euro per la progettazione del nuovo ‘San Salvatore’ comprensivo del sistema di viabilità, accessi e parcheggi o – nelle more – per adeguare il blocco operatorio dell’Emergenza-Urgenza”.

“Una operazione strategica, una sorta di Masterplan sanitario in grado di coinvolgere il sistema universitario, per l’indispensabile sinergia tra ricerca, competenze e qualità delle prestazioni che in anni passati L’Aquila ha vantato con successo e soddisfazione dei cittadini”, conclude Pietrucci.