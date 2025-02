OSPEDALE L’AQUILA: PRELIEVO E TRAPIANTO RENI, “GRAZIE A DONAZIONE MIGLIORA LA VITA DI DUE PERSONE”

L’AQUILA – Prelievo di organo e trapianto all’ospedale dell’Aquila dove, grazie alla sensibilità dei familiari, sono stati prelevati i reni a un uomo di 75 anni della provincia, deceduto ieri nel reparto di rianimazione del “San Salvatore” dove era ricoverato da alcuni giorni.

Lo fa sapere in una nota la Asl che spiega come, nella notte, si è attivata la macchina del centro regionale trapianti dell’Aquila che ha gestito le molteplici operazioni col coinvolgimento dei diversi servizi e reparti dell’ospedale, al fine di giungere tempestivamente al prelievo e consentire, nelle ore successive, il trapianto dei reni, effettuato al “San Salvatore” su due pazienti residenti in regione.

“I riceventi potranno così migliorare la qualità di vita o affrancarsi dalla malattia in virtù del sacrificio del donatore”.

“I medici del centro trapianti aquilano, che mantiene un ruolo di primo piano nella rete trapiantologica nazionale grazie anche al sostegno della direzione aziendale guidata dal manager Ferdinando Romano, ribadiscono l’importanza della donazione e la necessità di continuare a sensibilizzare la popolazione su un tema di grande spessore etico e sociale”, conclude la nota.