L’AQUILA- “Esistono delle priorità che noi in ogni caso siamo tenuti a rispettare e, oltre alla fitta agenda che aggiorniamo quotidianamente, cerchiamo di essere disponibili per andare incontro alle varie esigenze dei pazienti”.

Così Maria Concetta Fargnoli, primario della Dermatologia Generale ed Oncologica dell’ospedale “San Salvatore” dell’Aquila e docente universitaria, spiega ad AbruzzoWeb le dinamiche e, in parte anche le difficoltà, come in ogni reparto, all’epoca dell’emergenza covid.

Precisazioni che arrivano dopo la segnalazione, pubblicata da questo giornale, di un’aquilana che nei giorni scorsi ha tentato di prenotare una visita dermatologica urgente, su espressa richiesta del medico di base, e che non potendo effettuarla nel capoluogo regionale, è stata indirizzata a Tagliacozzo.

“Se il medico di base prescrive una visita da effettuare in breve tempo, e non ci sono disponibilità in ospedale, la Asl propone una struttura che fa comunque riferimento all’Azienda sanitaria. In questo caso è successo all’interno della stessa provincia, ma in altre realtà, per diversi motivi, può accadere in un perimetro ben più ampio con spostamenti anche più impegnativi nella stessa regione”.

“Dal momento che molte dinamiche vengono gestite all’interno del reparto, un utente in cerca di spiegazioni allo sportello del Cup difficilmente può comprendere i meccanismi. Quindi, l’unica soluzione che possiamo suggerire a chi dovesse trovarsi in condizioni particolari e nell’impossibilità di spostarsi, è quella di rivolgersi al reparto per concertare una soluzione alternativa, che verrà valutata in base alle disponibilità”.