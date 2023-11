OSPEDALE L’AQUILA: PRIMOMO, “NUOVA ERA PER REPARTO PNEUMOLOGIA POTENZIATO”

L’AQUILA – “Il nostro reparto di pneumologia è destinato a diventare un punto di riferimento in Abruzzo e oltre, grazie al suo potenziamento, con nuovi spazi, macchinari e professionalità, con un approccio multidisciplinare”.

A spiegare le importanti novità il primario del reparto di pneumologia dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila Gianluca Primomo, ora che il reparto di pneumologia si è spostato a metà giugno nel delta 7 piano uno, con 12 posti letto ordinari e 4 di terapia intensiva.

“Nel nuovo reparto la parte alberghiera è completamente rinnovata, tutto è monitorizzato in modalità centralizzata per quello che riguarda i parametri vitali dei pazienti. E’ stata potenziata la parte della terapia intensiva respiratoria, con ventilatori per i pazienti più gravi. E stiamo dunque cominciando a trattare pazienti con patologie neoplastiche. E’ in programma di dotare il reparto anche di un broncoscopio di ultima generazione per consentire una diagnostica più avanzata”.

Ci sono poi i laboratori, riaperti nella nuova sede e aumentati di numero e funzioni.

“Grande importanza riveste il laboratorio che si occupa delle sindrome della apnee notturne , una patologia molto diffusa che può determinare importanti complicanze, come ischemia e cardiopatie. A breve aprirà un nuovo ambulatorio quello di onco pneumologia per pazienti con patologie tumorali polmonari, con tutte le figure professionali necessarie, radioterapisti, chirurgo toracico, radiologi e oncologi”.

LA DIRETTA