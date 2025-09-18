OSPEDALE L’AQUILA: RESTYLING RADIOLOGIA, AL VIA LAVORI GRAZIE A RACCOLTA FONDI L’AQUILA PER LA VITA

L’AQUILA – Partiranno il 22 settembre i lavori di restyling del reparto di Radiologia dell’ospedale “San Salvatore” dell’Aquila, diretto dal professor Ernesto Di Cesare.

L’intervento sarà realizzato grazie a una raccolta fondi guidata dalla ets L’Aquila per la vita Onlus. Si tratta di una cordata formata da benefattori tra i quali la fondazione Carispaq, molti costruttori aquilani e no e in prima persona, da Giovanni Frattale che con la sua società Edilfar procederà a realizzare i lavori necessari che puntano a migliorare l’accoglienza e garantire maggiore privacy ai pazienti.

Il progetto, dal valore di circa 50mila euro, prevede la realizzazione di una nuova sala d’attesa (e il rifacimento dei pavimenti) completamente separata dal corridoio così da superare l’attuale sistemazione che costringe gli utenti ad attendere il loro turno lungo uno spazio angusto.

Prossimamente, inoltre, L’Aquila per la vita presenterá macchinari donati al reparto di Neurofisiopatologia diretto dal dott. Nicola Cimini e Otorinolaringoiatria, diretta dal dott. Giampiero Di Marco, per un valore complessivo che supera gli 80mila euro.