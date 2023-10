OSPEDALE L’AQUILA: RIAPERTA LA CHIESA DOPO I LAVORI DI RISISTEMAZIONE

L’AQUILA – Utilizzata per accogliere pazienti nell’emergenza Covid, è stata risistemata con interventi di manutenzione e restituita alla sua funzione originaria: si tratta della cappella dell’ospedale dell’Aquila.

L’edificio di culto, situato poco distante dal pronto soccorso, è stato riaperto nei giorni scorsi, al termine dei lavori di manutenzione, attuati su impulso della direzione aziendale che fa capo al Manager Ferdinando Romano.

Gli interventi hanno riguardato la sistemazione del tetto, che era stato interessato da perdite, la ritinteggiatura di pareti e altre superfici, il rifacimento delle finestre e la ricollocazione di arredi e suppellettili.

La chiesa dell’ospedale, in seguito a questi interventi di manutenzione, già dai giorni scorsi è tornata ad ospitare l’attività ordinaria, funzioni religiose e riti.

L’ospedale si è così ‘riappropriato’, sul piano della dimensione religiosa, di un punto di riferimento importante non solo per i pazienti e gli ospedalizzati ma anche per i semplici cittadini che sostano in chiesa in raccoglimento partecipano alla messa.

Tra l’altro, dopo la recente riapertura la chiesa resta aperta, oltreché di giorno, anche nelle ore notturne e consente a chiunque di entrare e fermarsi a pregare.

Durante la chiusura, dal 2020 ai giorni scorsi, per le funzioni religiose è stato utilizzato un piccolo locale collocato nei pressi del punto informazioni del San Salvatore.