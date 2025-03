OSPEDALE L’AQUILA: 3 INFERMIERI PICCHIATI IN PSICHIATRIA DA PAZIENTE AI DOMICILIARI. “È UN CALVARIO”

L’AQUILA – Al reparto di psichiatria dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila, un paziente ha violentemente aggredito tre infermieri, due uomini e una donna.

E’ avvenuto ieri mattina, e per tutti e tre gli infermieri la prognosi è di un mese. L’autore della violenta aggressione è un paziente agli arresti domiciliari, che è ricoverato da sei mesi al reparto, a seguito della decisione del giudice. L’aggressore resta ricoverato nel reparto.

Non è certo il primo episodio che si verifica, e grande è lo sconforto tra il personale. Chiedendo l’anonimato, a sfogarsi ad Abruzzoweb è un addetto del reparto psichiatria.

“Oramai è un continuo, un calvario, uno stillicidio, gli infermieri subiscono continuamente ingiurie verbali e aggressioni fisiche, come quella di ieri, gravissima, e che poteva finire molto peggio. Questi episodi vengono relazionati, ma non resi noti all’esterno. E soprattutto non vengono prese decisioni importanti per trovare una soluzione”.

La fonte spiega poi che “nel reparto il numero massimo di pazienti dovrebbe essere di 14 più un posto per una emergenza tso, ma spesso si arriva a 17 pazienti, difficili da gestire, tenuto conto che gli infermieri sono quattro per turno, e questo peggiora ancor di più le cose”.