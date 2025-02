OSPEDALE L’AQUILA: UIL FPL, “PERDITE DI LIQUIDI DAL SOFFITTO DELLA CENTRALE DEL 118”

L’AQUILA – “Perdite di liquidi dal soffitto della centrale operativa del 118 dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila con conseguenti disagi per gli operatori”. Lo denuncia in una nota il segretario provinciale della Uil Fpl Antonio Ginnetti, che ha chiesto un rapido intervento alla direzione della Asl per risolvere la problematica.

“Dalla direzione sanitaria aziendale ci hanno rassicurato che si interverrà tempestivamente per risolvere la questione, data l’importanza della struttura. La Uil Fpl vigilerà affinché questo intervento di ripristino della normalità venga effettuato nel più breve tempo possibile, sia per salvaguardare il servizio che è fondamentale per i cittadini, sia per tutelare la sicurezza dei lavoratori”.