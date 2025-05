OSPEDALE PENNE: MARSILIO, “STRUTTURA IN PIENO RILANCIO PER UNA SANITA’ DI QUALITA'”

PENNE – “Quando per la prima volta venni a visitare l’ospedale di Penne e affrontammo il tema della sua sopravvivenza, ormai cinque o sei anni fa, avevamo di fronte una struttura semichiusa e in declino, oggi invece è in pieno rilancio”.

Così, in una nota il presidente della Regione, Marco Marsilio, in visita all’ospedale di Penne.

“Mentre completiamo i lavori necessari all’adeguamento dell’ospedale alle esigenze di una struttura tecnologicamente avanzata e capace di offrire ai pazienti e agli operatori gli spazi giusti per fare sanità di qualità – spiega Marsilio – l’attività, nonostante i comprensibili disagi di convivere con un cantiere invasivo, non solo prosegue regolarmente nel resto dell’ospedale ma è in continua crescita e continua a offrire sempre più servizi”.

Una particolare soddisfazione il presidente l’ha espressa con riferimento alla nuova farmacia: “Se prima la farmacia era relegata in un locale assolutamente fatiscente, talmente inadeguato da allontanare anche l’utenza, adesso disponiamo di una farmacia perfettamente funzionante che, come testimoniato dalla responsabile della farmacia stessa, ha reso possibile incrementare sensibilmente il volume di lavoro”.