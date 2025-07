OSPEDALE PESCARA: “ACQUA NELLA SALA OPERATORIA DI OCULISTICA”, PETTINARI PORTA CASO IN CONSIGLIO

PESCARA – “Questa mattina, causa infiltrazioni d’acqua in una sala operatoria di oculistica dell’ospedale civile di Pescara, si sono dovute rimandare alcune operazioni chirurgiche e i pazienti si sono rivolti al sottoscritto per denunciare questa situazione”.

Lo fa sapere, in una nota, il consigliere comunale Domenico Pettinari, presidente Movimento Politico “Pettinari per l’Abruzzo”.

“Non è più concepibile che frequentemente le sale operatorie dell’ospedale di Pescara si allagano con tutte le conseguenze e i disagi per i pazienti – osserva Pettinari – Nelle sale operatorie non dovrebbero mai verificarsi infiltrazioni d’acqua e invece a Pescara, purtroppo, accade anche questo. A tal proposito voglio ricordare che da almeno due anni stiamo aspettando la messa in funzione delle 4 nuove sale operatorie realizzate a norma e non ancora entrate in funzione”.

“Questo ritardo nell’attivazione delle nuove sale operatorie – aggiunge – sta causando disagi enormi perché le attuali sale sono obsolete e necessitano di manutenzione urgente. Per tali motivi chiedo al Sindaco di Pescara, nella sua veste di presidente del comitato ristretto dei sindaci della Asl, di occuparsi anche di questi urgentissimi problemi ed interessare il presidente di Regione e l’assessore regionale alla Sanità affinché l’ospedale civile di Pescara, che riceve 90 mila accessi annui, possa avere sale operatorie perfettamente a norma senza il rischio di doverle chiudere e rimandare gli interventi nelle giornate di grande pioggia. Il sindaco di Pescara dovrebbe occuparsi anche di questi problemi ma a quanto pare preferisce spendere il suo tempo nella promozione continua della sua immagine postando video su Facebook”.

“La sanità deve essere la priorità assoluta della politica regionale ma anche comunale, ricordo che il sindaco oltre al ruolo di presidente del comitato ristretto è anche autorità sanitaria nel comune di appartenenza e, in quanto tale, non può consentire ciò che si sta verificando nell’ospedale di Pescara. Mi auguro che si prenda subito in mano questa situazione emergenziale perché la tutela della salute della nostra gente non può attendere. Porterò il caso in Consiglio comunale con una interrogazione urgente al sindaco”, conclude Pettinari.