OSPEDALE PESCARA: BLASIOLI, “ADMISSION ROOM NON PUO’ ESSERE REALIZZATA NEL PRONTO SOCCORSO”

L’AQUILA – “L’admission room, ovvero quella struttura che serve ad ospitare le persone in attesa di ricovero, non può essere realizzata all’interno del pronto soccorso di Pescara. Lo avevo sostenuto in ogni modo e oggi la risposta arriva direttamente dall’assessore Nicoletta Verì“.
Così il vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Blasioli, del Pd.
