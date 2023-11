OSPEDALE PESCARA: DA’ UN CALCIO ALLA PORTA DEL REPARTO E ROMPE IL VETRO, FERMATO DA POLIZIA

PESCARA – Non riesce ad accedere nel reparto, dove tenta di entrare insieme ad altre persone senza la necessaria autorizzazione del personale sanitario, e dà in escandescenza: sferra un calcio alla porta d’ingresso e rompe il vetro.

È successo stamattina al pronto soccorso dell’ospedale civile di Pescara, dove è intervenuta la polizia, avvertita da medici e infermieri impauriti per la furiosa reazione dell’uomo, che è stato fermato e identificato. Sono in corso approfondimenti per verificare le responsabilità penali.

“L’attività posta in essere – si legge in una nota – svolta in maniera celere e determinata, evidenzia la massima attenzione prestata nei confronti del locale presidio ospedaliero, su cui, dando attuazione a precise direttive del Capo della Polizia, sono state rafforzate le misure di vigilanza, intensificando le attività di controllo e vigilanza, sia all’interno che all’esterno della struttura”.