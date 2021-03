OSPEDALE PESCARA, DOMENICA 28 MARZO APERTURA STRAORDINARIA CENTRO TRASFUSIONALE

PESCARA – Domenica 28 marzo 2021 il Centro Trasfusionale sarà aperto dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Per permettere al maggior numero di persone di donare il sangue domenica 28 marzo 2021 il Centro Trasfusionale della ASL di Pescara sarà aperto dalle ore 8.30 alle ore 12.30. E’ necessaria la prenotazione al numero Fidas 085298244.

Donare il sangue e gli emocomponenti è importante anche e soprattutto in questo tempo di Covid-19: le necessità di sangue sono infatti aumentate sia per l’area Covid sia per il flusso continuo nelle sale operatorie. Ogni giorno molte persone necessitano di trasfusioni per poter sopravvivere.

La dott.ssa Patrizia Accorsi, Direttrice del Centro Trasfusionale, invita i donatori e i cittadini a compiere questo importante gesto e “ad usufruire anche dell’apertura di domenica per donare il sangue in piena fiducia delle nostre strutture trasfusionali, in grado di garantire elevati livelli di sicurezza per i donatori e per i pazienti”.

Durante la pandemia da Covid-19 la donazione di sangue rientra tra le “situazioni di necessità” per le quali è consentito spostarsi.