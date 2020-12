OSPEDALE PESCARA: DONATA BARELLA IN RICORDO DI MIMMO GROSSO

PESCARA – Questa mattina presso il Pronto Soccorso dell’ospedale civile di Pescara, Alberto Albani, direttore del Dipartimento di Urgenza ed Emergenza della ASL di Pescara ha ricevuto la donazione di una barella elettrica, da parte di Laura Tiberi, infermiera ausiliaria presso lo stesso Pronto Soccorso de “Santo Spirito”.

La donazione è stata fatta in ricordo del fraterno amico Mimmo Grosso, per tanti anni rappresentante e portavoce della marineria pescarese recentemente scomparso, e lasciando un grande vuoto in tutte le persone che lo avevano conosciuto.

Alla donazione ha presenziato la moglie di Grosso, Marina di Vincenzo, alla quale il Pronto Soccorso ha donato una Targa ricordo. “Anche grazie a questo gesto generoso il ricordo del signor Mimmo Grosso resterà vivo nel cuore di tutti coloro che l’hanno conosciuto e gli utenti del Pronto Soccorso si gioveranno dell’utilissima barella elettrica”.

