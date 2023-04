OSPEDALE PESCARA, FDI: “METAL DETECTOR AL PRONTO SOCCORSO”

PESCARA – “A seguito dell’ennesimo episodio di minacce, molestie e ingiurie consumatosi presso i locali del Pronto soccorso dell’ospedale di Pescara, dove un uomo in palese stato di ubriachezza è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico”, il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale ha rivolto un appello al prefetto Giancarlo Di Vincenzo “affinché vengano adottate misure urgenti per la tutela e la sicurezza del personale e degli utenti che si rivolgono alla struttura di emergenza-urgenza”.

In particolare, si legge in una nota, i consiglieri Mauro Renzetti, Cristian Orta e Zaira Zamparelli chiedono “che il personale della società di vigilanza impiegato presso il nosocomio adriatico possa essere dotato di metal detector utili a individuare quanti giungano presso i locali del Pronto Soccorso eventualmente con indosso oggetti atti a offendere. Nei giorni scorsi, come si ricorderà, lo stesso rappresentante del Governo aveva indicato la necessità di provvedere a incrementare il numero degli addetti alla sicurezza per ogni turno di servizio”.