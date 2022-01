OSPEDALE PESCARA: NEL 2021 OLTRE 4.100 PRESTAZIONI PER IL CENTRO DI TERAPIA DEL DOLORE

PESCARA – “Nel 2021 l’ambulatorio del Centro di Terapia del Dolore dello ‘Spirito Santo’ di Pescara ha erogato oltre 4.100 prestazioni”.

A tracciare un bilancio è la dottoressa Donatella Bosco, responsabile del Servizio di Terapia del Dolore afferente alla U.O.C di Terapia Intensiva, Anestesiologia e Terapia del Dolore diretta dalla dottoressa Rosamaria Zocaro: “la nostra attività – spiega – è concentrata sulla gestione ambulatoriale, intraospedaliera e territoriale del dolore benigno e oncologico, sia acuto che cronico, adulto e pediatrico”.

“Grazie ad un potenziamento dell’organico – continua Bosco – si sta incrementando l’attività di assistenza territoriale con visite a domicilio. L’attività del Centro è portata avanti da un gruppo motivato e preparato, formato da medici, infermieri e oss che utilizzano tecnologie moderne per la gestione del paziente affetto da patologie dolorose sia acute che croniche”.

Le patologie/condizioni trattate principalmente sono:

dolore oncologico; low back pain (mal di schiena) associato o meno a radicolopatia (lombosciatalgia/lombocruralgia); cervicobrachialgia

fibromialgia; neuropatia diabetica; neuropatia post-herpetica; dolore da artrosi; dolore nelle malattie reumatiche; urgenze algologiche dei pazienti con dolore acuto o riacutizzato inviati dal Pronto soccorso o visitati in Pronto Soccorso; consulenze algologiche nei reparti di degenza ordinaria e Day Hospital; gestione dei pazienti seguiti in ADI, prevalentemente per dolore oncologico, ma anche per pazienti fragili affetti da dolore non oncologico trattati con terapie antalgiche parenterali continue.

Esistono due approcci fondamentali, spesso utilizzati contemporaneamente: quello farmacologico e quello interventistico (tecniche interventistiche ambulatoriali, tutte eco-guidate).

“La terapia del dolore – aggiunge Zocaro – va personalizzata perché dipende da molti fattori: dalle condizioni cliniche del paziente, dal tipo di dolore, dalla sua gravità e dall’impatto che il dolore ha sulle normali attività quotidiane della persona e quindi sulla sua qualità di vita. Questo richiede tempo e attenzione nella presa in carico dei pazienti. L’attuale logistica deve essere potenziata, l’Azienda sta realizzando nuovi locali che saranno consegnati nei prossimi mesi, che consentiranno di fronteggiare la grande richiesta che arriva dal territorio e da tutti gli altri setting assistenziali”.

“Il nostro gruppo – conclude la dottoressa Zocaro – è in prima linea anche per l’impianto di accessi vascolari (cateteri vascolari) a breve, medio e lungo termine come cateteri venosi centrali, mini-midline, picc, cateteri tunnellizzati e port-cath, nei pazienti onco-ematologici e pazienti critici acuti e cronici, sia adulti che pediatrici”.