OSPEDALE PESCARA: RIUSCITO DELICATO INTERVENTO CON TECNICA MININVASIVA SU PAZIENTE PEDIATRICO

PESCARA – Il 27 settembre presso l’Ospedale Santo Spirito di Pescara è stato eseguito un delicato intervento salvavita condotto con tecnica mininvasiva endovascolare su di un piccolo paziente pediatrico di 8 anni, trasferito dal Presidio Ospedaliero di Giulianova, con grave quadro di emorragia interna sopraggiunto in seguito ad un trauma da caduta dalla bicicletta, che si è rivelato foriero di significative lesioni interne che lo hanno esposto ad importante rischio di vita.

Il piccolo paziente giunto in gravi condizioni è stato sottoposto in emergenza con successo ad intervento di Embolizzazione endovascolare epatica dall’equipe della Radiologia Interventistica, operazione condotta dal Primario Vincenzo Di Egidio e dA Maurizio Pellegrini, coadiuvati per tutto il tempo dell’intervento dal team multidisciplinare dei reparti di Anestesia, di Rianimazione e di Chirurgia Pediatrica del medesimo nosocomio.

Si è trattato nello specifico di una estesa emorragia epatica causata da un quadro di compromissione del fegato che riportava una profonda frattura con rottura della capsula e tranciamento di un’arteria epatica del lobo destro.

L’intervento eseguito, che rientra tra le procedure ad alto rischio e risulta molto delicato per la gravità delle lesioni stesse e per l’elevato livello di compromissione del piccolo paziente, ha permesso di arginare la grave perdita ematica, pur nelle drammatiche condizioni che ne delineavano scarse probabilità di sopravvivenza.

L’operazione, eseguita attraverso un piccolo accesso vascolare arterioso e con l’impiego di sistemi coassiali endovascolari, ha permesso, attraverso la navigazione endovascolare degli operatori, di raggiungere in maniera selettiva i vasi epatici del lobo destro interessati dalle lesioni del giovane Paziente, permettendo ai Radiologi Interventisti il rilascio mirato di elementi embolizzanti nelle sedi di interesse per mettere in sicurezza l’alterazione descritta.