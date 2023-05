OSPEDALE PESCARA, STELLA (M5S): “GRAVI DISAGI AL CUP, INAMMISSIBILE”

PESCARA – “Utenti che annaspano nel buio in coda al Cup di Pescara e nell’impossibilità di ottenere informazioni: è questo il deplorevole biglietto da visita che presenta l’ospedale di Pescara, il più grande d’Abruzzo che non riesce a garantire un servizio essenziale”.

A dichiararlo, in una nota, è il consigliere regionale M5S Barbara Stella che prosegue: “molti cittadini in questi giorni affrontano quella che si può definire una vera e propria ‘discesa agli inferi’ dei disservizi Asl”.

“La situazione già complessa che ogni giorno vive l’ospedale di Pescara -fatta di carenza di personale e servizi e liste d’attesa infinite – viene aggravata da notizie di stampa di oggi che parlano di lunghe file al Cup che hanno causato ritardi sugli appuntamenti di quasi un’ora e si è generata una situazione di totale caos nella quale i cittadini hanno avuto difficoltà anche con l’uso dei terminali per il pagamento elettronico”.

“Il periodo pandemico avrebbe dovuto insegnarci l’importanza di offrire servizi efficienti e vicini ai bisogni dei cittadini, soprattutto in ambito sanitario ma la Regione Abruzzo a trazione Fratelli D’Italia, Lega e Forza Italia, non sembra aver recepito questo insegnamento anzi, la strada intrapresa dal centrodestra è che i servizi continuano ad essere carenti e questo rende più complicata la vita degli utenti e dei pazienti che si approcciano alle nostre strutture sanitarie”.

“È necessario intervenire e risolvere il problema per questo presenterò un’interrogazione regionale per chiedere conto di quanto sta succedendo. La Regione deve sanare subito questa falla, altrimenti non potremo fare altro che parlare dell’ennesimo fallimento da ascrivere al Centrodestra abruzzese”, conclude Stella.