OSPEDALE PESCARA: A BREVE APERTURA NUOVO REPARTO DI NEFROLOGIA

PESCARA – Si è tenuto questa mattina, 12 gennaio 2023, l’incontro tra la Direzione della ASL di Pescara ed il capogruppo comunale Massimiliano Pignoli. Erano presenti il Direttore Generale Vincenzo Ciamponi, il Direttore Sanitario Antonio Caponetti, il direttore dell’Unità Operativa Complessa Nefrologia e Dialisi Mario Campanella ed il dirigente medico della stessa Unità Roberto Summa.

L’incontro è stato formalmente richiesto da Pignoli, con una lettera, per avere chiarimenti in merito alla tempistica dell’apertura del nuovo reparto di Dialisi e Nefrologia, di cui lui stesso è paziente.

Il capogruppo Pignoli ha ringraziato sentitamente la Direzione Strategica per l’impegno profuso ed ha espresso parole di elogio per la professionalità e l’impegno dei medici e del personale. Ha fatto tuttavia presente che nell’attuale reparto “ci sono solo 12 posti letto e non sono sufficienti per un’utenza che arriva da più parti d’Italia.”

Il dr. Mario Campanella, Direttore UOC Nefrologia e Dialisi, ha spiegato che il nuovo reparto sarà trasferito al 2° livello al piano rialzato sul braccio lungo del Palazzo Rosso (ex IVAP). Il trasferimento sarà previsto entro e non oltre la prossima primavera 2023.

Ha sottolineato, inoltre, il grosso lavoro svolto dall’Unità Operativa: “si registrano prestazioni con valorizzazione pari a circa 13 milioni di euro l’anno utilizzando la migliore tecnologia attualmente disponibile. Si registrano circa 6.000 accessi all’anno inDay Hospital, si attua il CUP di 2° livello, ossia si prescrivono e si prenotano le prestazioni che scaturiscono dalle visite effettuate, attuando in tal modo la vera presa in carico del paziente. Il reparto ha un organico che presto sarà aumentato con 2 unità di dirigenti medici”.

Il Direttore Generale Vincenzo Ciamponi ha affermato: “il trasferimento del reparto di Nefrologia sarà propedeutico per una migliore collocazione di altri reparti. I ritardi del trasferimento non sono imputabili all’Azienda ma a cause esterne (tempi lunghi nella consegna di materiali)”.