OSPEDALE SAN SALVATORE: LAVORI CONCLUSI, MARTEDI’ PROSSIMO RIAPRE IL BAR, A GESTIRLO LA GMA

L’AQUILA –Martedì 9 settembre riaprirà il bar dell’ospedale di L’Aquila. L’attività era stata interrotta il 27 giugno scorso per l’attuazione dei lavori di miglioramento sismico del locale, ubicato nell’Edificio 9 del San Salvatore, realizzati con fondi Pnrr.

Gli interventi di adeguamento sono stati ultimati il 31 luglio scorso e il 7 agosto lo stabile è stato messo a disposizione della nuova ditta, Gma, subentrata alla precedente gestione dopo l’espletamento della gara d’appalto.

La durata della nuova concessione, assegnata alla Gma, è di 5 anni.