OSPEDALE SANT’OMERO, QUARESIMALE: “LAVORI RAFFORZANO SERVIZI SU TERRITORIO”

TERAMO – “Intervento importante per il nostro territorio che permette di accrescere il livello dei servizi”.

È il commento dell’assessore alle Politiche del Lavoro, Pietro Quaresimale, che questa mattina ha visitato l’ospedale di Sant’Omero, interessato nei mesi scorsi da un importante intervento di ristrutturazione che ha riguardato il Pronto Soccorso.

“Tutti i lavori sono terminati per il meglio – ha riferito l’assessore Quaresimale – e questa è una buona notizia per chi chiede servizi sanitari sul territorio efficienti. Sono state riconvertite quattro stanze che ora potranno essere destinate all’osservazione breve intensiva (tutte dotate di servizi igienici), razionalizzati i percorsi, gli ambienti comuni e realizzati filtri entrata e uscita per il personale. Quando migliorano i servizi destinati ai cittadini non possiamo che essere contenti”.

