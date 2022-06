“OSPEDALE 2° LIVELLO A PESCARA, BOCCIATO PIANO REGIONE”, CENTROSINISTRA AQUILANO ALL’ATTACCO

L’AQUILA – “Grazie al sindaco ed al centrodestra aquilano e regionale. Ma davvero un pensano di fare una strategia alla città con i concerti di Renato Zero o Orietta Berti? O fingendo di darci in tempi brevi un ponte?”

E’ il sarcasmo di Massimo Cialente, ex sindaco dell’Aquila e medico, in riferimento a quanto pubblicato oggi sul Centro, che nel rivelare i contenuti di un verbale del tavolo ministeriale, evidenzia come la Regione Abruzzo dovrà rivedere e correggere il proprio piano di riordino della rete ospedaliera, declassando o promuovendo presidi sanitari.

E soprattutto si prevede come Dea di secondo livello, con tutte le specialistiche, il solo ospedale di Pescara. Mentre lo schema messo a punto a fine dicembre del 2021 dall’assessorato alla Sanità e dall’Agenzia sanitaria regionale, prevedeva 8 Dea di I livello di cui 4, Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo, con la presenza di quasi la totalità delle alte specialità.

Ma i rappresentanti del tavolo, dei ministeri dell’Economia e Finanza, della Salute e dell’Agenzia sanitaria nazionale (Agenas), scrive Il Centro, chiedono “il rispetto dei requisiti previsti per i presidi ospedalieri sede di Dea di II livello”, evidenziando che “la documentazione trasmessa non ha consentito di completare l’istruttoria volta alla complessiva valutazione della riorganizzazione della rete ospedaliera. Si rinvia ad una successiva valutazione a seguito della trasmissione di una nuova documentazione da parte della regione Abruzzo che contemperi l’individuazione di almeno un Dea di II livello”. E i requisiti ce li ha solo quelli di Pescara, requisiti della Legge Lorenzin alla mano.

Scrive ancora Il Centro: “un’ulteriore contestazione si riferisce all’articolazione della rete per il trauma per la quale il piano regionale identifica due Cts (Centri traumi ad alta specializzazione) all’Aquila e Pescara. Ma, si sottolinea nel verbale, lo standard ne prevede solo uno ogni due milioni di abitanti». Anche in questo caso potrebbe essere favorito il presidio pescarese a discapito del capoluogo di Regione. Ce n’è anche per l’organizzazione delle Centrali operative del 118 che vanno ridotte da 4 (L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo) a 2 ma, secondo il Tavolo di Monitoraggio, la Regione non avrebbe inviato “il cronoprogramma di riduzione”.

“Il Dea di II livello si farà a Pescara, come abbiamo sempre denunciato e provato ad evitare. Il nostro ospedale è sempre più umiliato nel silenzio assordante del Sindaco, degli assessori e consiglieri regionali di centrodestra”, commenta Emanuela Di Giovanbattista, coordinatrice del Pd dell’Aquila.