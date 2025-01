OSPEDALE SULMONA: ATTIVATO IL FHIT-BEON PER CURARE I DISTURBI DELL’EQUILIBRIO

SULMONA – E’ entrato in funzione nei giorni scorsi all’ospedale Santissima Annunziata di Sulmona (L’Aquila) la strumentazione diagnostico riabilitativa Fhit-Beon per i disturbi dell’equilibrio. Il macchinario è stato donato grazie ai proventi dell’iniziativa “Una colonna sonora per la vita 2023”, realizzata dall’associazione Nomadi Fans Club “Un giorno insieme” di Sulmona, con la collaborazione dei comuni dell’Aquilano di Alfedena, Bugnara, Pettorano sul Gizio, Corfinio, Popoli Terme, Campo di Giove, Secinaro, Villalago, Rocca Pia, Torricella Peligna, Scanno, Ateleta, Roccaraso (Pietransieri), Rocca Pia e Anversa degli Abruzzi, e con il sostegno dei tanti cittadini che hanno acquistato i biglietti della lotteria di beneficenza.

I medici di base potranno prenotare tramite impegnativa per test clinico della funzionalità vestibolare (prenotazioni che saranno fatte tramite il CUP). Il Fhit-Beon è a disposizione del reparto di otorino -laringoiatria del presidio ospedaliero della Santissima Annunziata di Sulmona, diretto dal dottor Fabrizio Silvagni, e che vede nel team i medici Benedetta Autiero Celidonio, Vittorio Scatena e Mauro Montardi. Uno strumento di eccellenza, presente in poche strutture sanitarie, che può essere utilizzato per curare i disturbi dell’apprendimento e migliorare le prestazioni motorie.