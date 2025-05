OSPEDALE SULMONA: DOMANI DONAZIONE DI UNA STAZIONE PROCTOLOGICA PER IL REPARTO DI CHIRURGIA

SULMONA – All’Ospedale di Sulmona (AQ) arriva una Stazione Proctologica Marca THD, Modello Digital Mobile Manometry, per il reparto di Chirurgia Generale. Il dispositivo è donato dall’associazione culturale Nomadi Fans Club “Un giorno insieme” di Sulmona, grazie ai fondi raccolti lo scorso 14 settembre in occasione del concerto della Premiata Forneria Marconi per i 105 anni della Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna.

La consegna avverrà alle ore 9.30 nel reparto di chirurgia generale alla presenza dei medici del reparto, diretto dal primario Mauro Favoriti, del presidente della B.C.C. di Pratola Peligna, Alessandro Margiotta, del direttore generale della B.C.C., Silvio Lancione, e il presidente dell’associazione Nomadi fans club “Un giorno insieme”, Vincenzo Bisestile.

Saranno inoltre presenti i tecnici della TDH e lo staff dell’ingegneria clinica della Asl, che procederanno al collaudo. Il THD Digital Mobile Manometry è una stazione proctologica portatile per permettere al Proctologo di avere a disposizione un sistema diagnostico unico, modulare ed espandibile per la realizzazione della Manometria Anorettale. La donazione comprende sia il THD ProctoSoftware (Software integrato di proctologia) che device e dispositivi utili.

“Ringraziamo tutti i cittadini, la Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna e la Premiata Forneria Marconi, che hanno sostenuto la nostra iniziativa”, ha affermato il presidente dell’associazione culturale Nomadi Fans Club “Un giorno insieme” di Sulmona, Vincenzo Bisestile, “In questi ultimi anni abbiamo donato diversi strumenti e disposizione della sanità del centro Abruzzo. Ringraziamo tutti i medici e gli operatori sanitari che ogni volta ci sostengono e ci fanno pervenire suggerimenti sugli strumenti che possono essere utili al lavoro. In questo modo cerchiamo di supportare ospedali come quelli di Sulmona e Castel di Sangro”.