OSPEDALE SULMONA: FOCOLAIO COVID E CARENZA DI PERSONALE ALL’UTIC, SANITARI PRESENTANO ESPOSTO ALLA PROCURA

SULMONA – Un gruppo di infermieri e operatori sanitari hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica per alcune omissioni riscontrate nel reparto Utic-cardiologia dell’ospedale di Sulmona per chiedere un intervento immediato per “omessa predisposizione dei locali ed aree idonee a gestire l’emergenza Covid-19, omessa preparazione del personale sanitario a trattare i pazienti affetti da coronavirus, carenza di fornitura di idonei dispositivi di protezione e omessa procedura di vestizione e svestizione del personale da effettuare in una zona filtro che sembrerebbe non allestita”.

Nei giorni scorsi nel reparto è infatti scoppiato un focolaio covid, con 14 positivi e un decesso e il reparto in affanno a causa della carenza di personale e la mancata tempestivitl per lo svolgimento dei test rapidi per la sanificazione di ambienti e strumenti di lavoro.

Download in PDF©