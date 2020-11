OSPEDALE SULMONA: OLTRE LA SARACINESCA, “SITUAZIONE GRAVE, SI FACCIA QUALCOSA”

SULMONA – “Riguardo all’attuale grave situazione sanitaria dell’ospedale Ss.Annunziata di Sulmona, vergognose solo le vistose lacune organizzative riferite al trattamento dei pazienti, sia potenzialmente positivi, sia già riconosciuti come contagiati Covid-19, per non parlare del servizio di tamponi verso tutti i cittadini”.

Così il comitato “Oltre la Saracinesca” di Sulmona, nato in piena emergenza già nella prima ondata Covid-19 con l’obiettivo di tutelare le varie partite iva, in considerazione della grave crisi economica che ne è derivata, è quindi operativo da 4 mesi e l’operato è visibile in rete per le varie azioni intraprese, sostanziali e non di facciata. ieri davanti al pronto soccorso è morta una persona dopo ore ed ore in attesa dentro l’ambulanza.

“Si chiede un intervento immediato dei rappresentanti istituzionali, responsabili di tali servizi. Il Comitato, a tal fine, è pronto ad azioni di protesta, civile e pacifica, nel caso non si intervenga in modo risolutivo in merito alle problematiche evidenziate”.

