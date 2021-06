OSPEDALE SULMONA: PAZIENTI DIABETICI CHIENO STABILIZZAZIONE DELLA DOTTORESSA DE MUTIIS

SULMONA – L’Associazione Peligna Diabetici, protesta per la scadenza del contratto della Annamaria De Mutiis, dirigente medico del reparto di diabetologia all’ospedale di Sulmona.

“Il remodeling del personale – si legge nella nota – causa squilibri nella continuità terapeutica in quanto il nuovo medico non conosce i pazienti e viceversa. Passa del tempo prima che si costruisca il rapporto di conoscenza delle storie cliniche di ognuno e di mutua fiducia alla base della presa in carico di ogni persona. La dott.ssa De Mutiis è in perfetta sintonia con il team di reparto, sia medico che infermieristico, ed è soprattutto molto amata dai pazienti che hanno fatto presente la scadenza del suo contratto timorosi dell’ennesimo cambiamento.

Per questi motivi l’Associazione Peligna Diabetici chiede che “venga stabilizzato il contratto della De Mutiis a vantaggio di tutti i pazienti del reparto di diabetologia dell’ospedale di Sulmona”.