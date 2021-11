OSPEDALE SULMONA, REPARTO ANESTESIA E RIANIMAZIONE: MESSA IN MEMORIA DEI PAZIENTI COVID

SULMONA – Il ricordo dei pazienti che non ce l’hanno fatta, la testimonianza di quelli che sono guariti e il ringraziamento alle associazioni cittadine che, con la loro generosità, hanno donato attrezzature al reparto.

È questo il senso dell’iniziativa, intrapresa dal reparto di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale di Sulmona, che si terrà il prossimo 10 dicembre, alle 16.30, presso la cattedrale di San Panfilo, dove sarà celebrata una messa, in omaggio ai pazienti deceduti per il covid, dal vescovo Michele Fusco. Al termine della funzione religiosa, come ringraziamento, verranno citati associazioni e semplici cittadini che hanno contributo alle donazioni dei dispositivi al reparto.

Saranno presenti, tra gli altri, i medici di Anestesia e Rianimazione e amministratori comunali, oltre ai pazienti trattati e guariti nel corso dell’emergenza.

Numerose, durante la pandemia, le donazioni fatte dalle associazioni, che hanno acquistato e messo disposizione apparecchiature e dispositivi di diverso tipo, tra cui un ecografo e dei ventilatori.

In poco più di un anno, dal marzo 2020 all’aprile 2021, nel reparto di anestesia e rianimazione sono state ricoverate oltre 60 persone per covid.