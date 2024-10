OSPEDALE TERAMO: RIUSCITO INTERVENTO CHIRURGICO ECCEZIONALE SU TRIPLO ANEURISMA

TERAMO – Intervento eccezionale della Uoc di Chirurgia vascolare per trattare una grave patologia dell’aorta addominale e delle arterie iliache.

All’ospedale Mazzini di Teramo, l’equipe diretta da Gabriele Pagliariccio ha eseguito la correzione di un triplo aneurisma dell’aorta addominale e delle arterie iliache senza ricorrere ad incisioni chirurgiche.

Mediante la sola puntura delle arterie femorali con tecnica totalmente mini-invasiva è stata posizionata una endoprotesi aorto-bisiliaca ed un double iliac branch, cioè una endoprotesi iliaca biforcata bilaterale.

Si tratta del primo intervento eseguito nella regione Abruzzo con questa tecnica che, grazie ad un approccio totalmente percutaneo, ha permesso una dimissione molto precoce del paziente ed un suo ritorno estremamente rapido alle normali attività giornaliere. Ora R.M., 64 anni di Giulianova, dimesso in seconda giornata post operatoria, sta bene.

“L’azienda sanitaria di Teramo declina la parola innovazione in tutte le sue forme: dalla cura, ai percorsi assistenziali, alla tecnologia. Accanto alla dotazione di macchinari di ultimissima generazione, l’innovazione riguarda trattamenti, cure e processi per far sì che il malato sia sempre più al centro dei servizi sanitari. L’intervento eseguito dalla nostra Chirurgia vascolare è un esempio di come l’innovazione abbia diretti effetti benefici”, dichiara il direttore generale Maurizio Di Giosia.

“Un ulteriore esempio di come una tecnologia molto avanzata di cui la nostra Asl si avvale” aggiunge Pagliariccio, “possa essere messa al servizio dei numerosi pazienti che si rivolgono alla nostre cure”.