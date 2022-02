OSPEDALE TERAMO, ZENNARO (LEGA): “GARANTITI INVESTIMENTI SU NUOVA STRUTTURA”

TERAMO – “Dopo anni di austerità finalmente si torna a investire sulla rete ospedaliera in Abruzzo e anche Teramo sarà oggetto di questi investimenti, frutto di fondi ministeriali, su cui l’assessore alla sanità, Nicoletta Verì, ha già lavorato consolidando gran parte dell’istruttoria, per dare alla città di Teramo un nuovo ospedale, attraverso investimenti pubblici che rappresentano una linea di stanziamento aggiuntiva ai 320 milioni di euro già stanziati per la realizzazione dei nuovi presidi ospedalieri di Lanciano, Vasto, Avezzano e la nuova centrale operativa 118 a L’Aquila.

Così, in una nota, il deputato della Lega Antonio Zennaro: “Non c’è bisogno di polemiche proprio da parte di chi, nei precedenti governi regionali, aveva tagliato posti letto e presidi ospedalieri sul territorio, senza lasciare alcun atto concreto di programmazione”