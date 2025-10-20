OSPEDALE VASTO: ATTIVATO CENTRO PER LA SCLEROSI MULTIPLA CON TERAPIE INNOVATIVE

VASTO – Offrire ai malati terapie innovative senza necessità di spostarsi: è questo il valore del Centro sclerosi multipla attivato all’ospedale di Vasto e presentato questa mattina davanti a un folto pubblico di rappresentanti del governo regionale, in primis l’assessore alla salute, Nicoletta Verì, amministratori locali, associazioni e pazienti.

Il nuovo servizio, come ha spiegato Laura Bonanni, direttore della Clinica neurologica del “San Pio”, è stato strutturato pensando ai numerosi malati presenti nell’area del Vastese, ai quali va garantito il diritto a trattamenti di ultima generazione da erogare in modo sicuro e in ambiente protetto, dove a prendersene cura è un’équipe composta da medico, nella persona di Daniela Travaglini, infermiera, fisioterapista e psicologo.

Il Centro sclerosi multipla offre all’utenza un servizio ambulatoriale per valutazioni neurologiche di I visita, controlli, un servizio di day hospital per percorsi diagnostici (risonanza magnetica, esami ematici e rachicentesi) e terapeutici di gestione della ricaduta (cicli di cortisone ad alte dosi) e farmaci biologici di prima e seconda linea. Il day hospital ha personale infermieristico dedicato esperto per la gestione di terapie e procedure complesse.

Per facilitare l’accesso ai pazienti delle aree interne, è stato attivato anche un punto di erogazione a Gissi, nell’ospedale di comunità, il giovedì mattina.

«L’istituzione di questo centro – ha sottolineato il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Mauro Palmieri – unitamente all’attività prestata anche a livello territoriale rappresenta la risposta della sanità pubblica a una patologia che impatta in modo importante sulla vita delle persone. Che possono affrontarla meglio sapendo di affidarsi a professionisti qualificati, che sanno fare sintesi tra clinica e ricerca. E soprattutto che non li lasceranno mai soli».

L’assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, ha messo in luce gli impegni presi e mantenuti con l’ospedale di Vasto, segnando il passaggio dalle parole ai fatti: «Questo centro è l’ultimo nato – ha precisato – ma non abbiamo lasciato senza risposte le questioni che erano sul tavolo da tempo, come la nomina di nuovi primari, la dotazione di tecnologie come la risonanza magnetica, fondamentale per la diagnosi di sclerosi, la stabilizzazione di personale. Andiamo avanti su questa strada, con fiducia, perché i passi avanti vengono compiuti costantemente, e questa nuova attività ne è un esempio, che mette insieme diagnosi, cura e riabilitazione per i malati di sclerosi».

Per informazioni ed eventuali richieste di contatto per urgenze o comunicazioni, è possibile chiamare la segreteria dal lunedì al sabato al numero 0873.308228, dalle ore 8.00 alle 14.00.

All’incontro di questa mattina, al quale per impegni istituzionali sopraggiunti non ha potuto partecipare il senatore Etel Sigismondi, erano presenti anche l’assessore regionale Tiziana Magnacca, i consiglieri regionali Nicola Campitelli e Francesco Prospero e numerosi sindaci dei Comuni limitrofi.

Metti Mi piace