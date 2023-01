OSPEDALE VASTO: LAVORI RIQUALIFICAZIONE CONCLUSI, DOMANI RIAPRE REPARTO RIANIMAZIONE

VASTO – Ultimati gli interventi di riqualificazione, domani, giovedì 19 gennaio, riapre la Rianimazione dell’ospedale di Vasto.

Le attività erano state sospese nello scorso mese di novembre per consentire l’esecuzione di lavori divenuti necessari e non più rimandabili, a partire dalla sostituzione del pavimento. Nell’occasione sono stati anche effettuati interventi sugli impianti, in particolare sui canali aria e sulle unità di trattamento della stessa, sulla tinteggiatura e su porte e infissi.

Una volta completati i lavori, eseguiti nel periodo delle festività nel quale si registra normalmente un rallentamento delle attività, i tecnici hanno provveduto alle verifiche ambientali sulle apparecchiature elettromedicali e sulla parte impiantistica, che hanno dato esito positivo. Alla luce di tali risultati, è stata autorizzata la riapertura da parte dell’Unità operativa “Investimenti, patrimonio e manutenzione” e del “Servizio Prevenzione e Protezione”.