OSPEDALE VASTO, SMARGIASSI: “CARENZA ANESTESISTI. LAVORARE PER RIPARTIRE CON REGOLARITA'”

VASTO – “L’impossibilità di garantire l’attività chirurgica ordinaria per la carenza di anestesisti è solamente l’ultima prova di quanto sia trascurato l’Ospedale di Vasto dalla Giunta regionale. Si continua a sfruttare il presidio come una passerella per fare grandi annunci a ogni campagna elettorale, e poi chi prende i voti con quelle promesse non è in grado nemmeno di garantire i servizi essenziali”.

Ad affermarlo è il consigliere regionale M5S Pietro Smargiassi, che aggiunge: “Una situazione inaccettabile a seguito dell’emergenza pandemica e dell’impossibilità di fare operazioni per lasciare le strutture a disposizione dei pazienti Covid. Non essere in grado di farsi trovare pronti adesso che le attività sono ripartite, è un danno incalcolabile per le incolpevoli persone costrette ad aspettare ancora per interventi chirurgici necessari per la propria salute. Il tutto mentre si abbandonano a loro stessi anche i molti bravi professionisti, costretti a turni massacranti e spesso a rinunciare alle ferie. Chiedo l’immediata assegnazione di anestesisti per aprire nuovamente le sale operatorie e far ripartire la regolare attività del presidio”.