OSPEDALE VASTO: SUBITO TRE MEDICI PER ORTOPEDIA, CONCORSO IL 19 GIUGNO

VASTO – Un medico in arrivo da Chieti da domani, due specializzandi assegnati a Vasto dal 1° giugno, la prova del concorso il 19 giugno per assumere a tempo indeterminato altri ortopedici: è questa la soluzione messa in campo dalla Direzione Asl di Chieti per far fronte alla congiuntura negativa che ha messo in crisi l’attività dell’Ortopedia del “San Pio”, dove a causa di malattie concomitanti dei medici in servizio e ferie si è creata una carenza di organico importante.

“Si sono incastrate situazioni avverse che hanno penalizzato pesantemente il reparto – chiarisce in una nota il direttore generale della Asl Mauro Palmieri – e non hanno permesso neppure lo svolgimento del concorso già calendarizzato a maggio”.

“Abbiamo comunque recuperato l’operatività dell’Ortopedia che si caratterizza per efficienza e produttività elevata, integrando i medici mancanti con provvedimenti in urgenza, in attesa di procedere con le assunzioni a tempo indeterminato permesse dall’espletamento del concorso, nuovamente fissato. È nostra ferma intenzione risolvere una volta per tutte le criticità sofferte dall’unità operativa, che ha una storia tormentata per via della carenza di organico antica e mai sanata fino in fondo”.

“Oltre al concorso, abbiamo anche una richiesta di mobilità da parte di ortopedici in servizio in altre regioni interessati a rientrare presso la nostra Azienda, che ci offre una chance di soluzione in più. Con le misure che mettiamo in atto l’Ortopedia avrà una nuova stabilità”, conclude.