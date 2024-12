OSPEDALE VASTO: TRE NUOVI MEDICI IN ARRIVO AL PRONTO SOCCORSO

VASTO – Tre nuovi medici in arrivo al Pronto Soccorso di Vasto dai primi di gennaio.

A comunicarlo è il direttore sanitario della Asl Lanciano-Vasto-Chieti Flavia Pirola, che ha predisposto una precisa riorganizzazione per far fronte a eventuali criticità che potrebbero verificarsi per il trasferimento di alcuni professionisti.

“Inoltre – si legge in una nota – per consentire all’Unità Operativa di continuare a garantire gli standard assistenziali adeguati al numero di accessi, e in attesa di poter procedere a nuove assunzioni dalla graduatoria del concorso in fase di svolgimento, è stata disposta la rotazione in Pronto Soccorso dei medici del Dipartimento Medico e di quello Chirurgico, nelle discipline affini”.

“La Direzione aziendale sta mettendo in atto tutte le azioni possibili – rassicura Pirola – per dare all’ospedale di Vasto e alla medicina d’urgenza gli strumenti necessari a fornire risposte adeguate alla domanda di salute espressa dalla numerosa utenza del territorio. Potremo farlo anche grazie all’importante contributo dei medici delle Unità operative dell’ospedale che con spirito di servizio e generosità si sono resi disponibili a collaborare. Una disponibilità davvero preziosa”.