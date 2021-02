OSPEDALI SULMONA E CASTEL DI SANGRO: MANAGER TESTA IN VISITA PER VERIFICA LAVORI IN CORSO

SULMONA – Verificare lo stato dei lavori nei due ospedali, favorirne le specifiche vocazioni, confrontarsi con dirigenti aziendali e amministratori locali per avere proposte di idee e contributi.

Questo il senso della visita di ieri del manager della Asl, Roberto Testa, agli ospedali di Sulmona e Castel di Sangro: “A Sulmona – spiega Testa – ho incontrato i dirigenti dell’ospedale e dei singoli reparti, oltre al sindaco, per fare il punto della situazione e avviare ulteriori progetti. In particolare, nel presidio peligno ho anche preso visione dei lavori che riguardano il pronto soccorso, area di triage, al fine di garantirne una migliore funzionalità con il superamento delle criticità del passato legate a soluzioni logistiche non ottimali”.

“A Castel di Sangro, dopo un incontro con la direzione di presidio e un giro nelle unità operative, abbiamo passato in rassegna gli interventi strutturali già effettuati presso il laboratorio analisi con la realizzazione di una struttura coperta per i pazienti in attesa nonché presso il pronto soccorso, nell’ambito degli interventi che stanno interessando tutti i presidi aziendali. È stata l’occasione, anche in seguito al positivo confronto con il sindaco, per porre le premesse e rafforzare alcune attività ambulatoriali, già esistenti, anche con l’utilizzo dei servizi di telemedicina, particolarmente idonei per l’ospedale di Castel di Sangro alla luce della sua posizione orografica”.

“Vi saranno altre occasioni di costruttivo confronto con queste e altre realtà dell’azienda – conclude Testa – nel solco di un costante dialogo con la dirigenza sanitaria e le autorità amministrative”.

