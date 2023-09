OSSERVATORIO AGROMAFIE: D’ERAMO, “BENE L’APERTURA DI UNA SEDE A BRUXELLES”

L’AQUILA – “I controlli sono un asse portante della formula vincente dell’agroalimentare Made in Italy, una tutela verso chi lavora in modo onesto e una garanzia per tutti i cittadini, per la salute pubblica e per la sicurezza alimentare”.

Lo ha detto il sottosegretario al ministero dell’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Luigi D’Eramo, aquilano, intervenendo ieri sera a Bruxelles alla presentazione del “Progetto Europa” della Fondazione Osservatorio sulla criminalità in agricoltura e sul sistema agroalimentare, promosso da Coldiretti. “Aver deciso di aprire una sede permanente dell’Osservatorio a Bruxelles è importante – ha aggiunto il sottosegretario -. L’obiettivo è che ci sia un sempre maggiore coordinamento a livello non solo nazionale, ma anche europeo, per scambiare informazioni, approfondire le criticità e intervenire in modo sempre più tempestivo così da poter affrontare al meglio le sfide che ci attendono in futuro. Dal Masaf massimo impegno nel contrastare frodi, contraffazioni, Italian sounding e ogni tentativo della criminalità organizzata di penetrare nel settore primario. Per questo un ringraziamento sincero a chi ogni giorno lavora per il rispetto della legalità, rendendo il nostro cibo non solo buono e di qualità, ma anche sicuro”, ha concluso D’Eramo.