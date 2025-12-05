OSSERVATORIO LEGALITA’ CON STUDENTI A VASTO: PROSPERO, “IMPORTANTE CAPIRE DA CHE PARTE STARE”

VASTO – “Vogliamo far capire ai giovani che si sta da una parte o dall’altra. È il messaggio di Martin Luther King: ‘Ciò che mi spaventa non è la violenza dei cattivi, è l’indifferenza dei buoni'”.

Così Francesco Prospero, presidente dell’Osservatorio regionale per la legalità di Regione Abruzzo che oggi ha organizzato, in collaborazione con il Premio Borsellino, una giornata per gli studenti del polo liceale di Vasto (Chieti).

Oltre a Prospero, hanno partecipato la dirigente del Polo scolastico, Maria Grazia Angelini, il dirigente del Commissariato della Polizia di Stato di Vasto, Pasquale Marcovecchio e il sostituto commissario nel Tribunale per i Minorenni, Silvia Zarra.

https://www.youtube.com/watch?v=FcCsxv4E8wc