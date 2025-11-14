OSSERVATORIO LEGALITA’: “ESEMPI E VOLTI CHE CAMBIANO COMUNITA'”, A PESCARA CONSEGNA DI TRE PERGAMENE

PESCARA – “Ci sono storie che illuminano il quotidiano, gesti che non fanno notizia ma cambiano la vita delle persone, volti che rappresentano il senso più alto del servizio pubblico”.
Così, in una nota, il presidente dell’Osservatorio regionale della Legalià Francesco Prospero nell’annunciare che lunedì 17 novembre, alle ore 10:30, nella sala D’Ascanio del Palazzo del Consiglio regionale a Pescara, queste storie verranno celebrate in una cerimonia dal forte valore civile.
Infatti, il presidente Prospero consegnerà tre Pergamene di riconoscimento a persone che, con impegno, dedizione e profondo senso del dovere, hanno onorato ogni giorno la comunità che servono.
Saranno insigniti:
– Giuseppe Pio Totaro, vice brigadiere dell’Arma dei Carabinieri e addetto alla Centrale Operativa di Vasto, punto di riferimento nelle emergenze, capace di unire lucidità operativa e grande umanità.
– Alfonso Gargano, assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, in servizio presso la Polfer dell’Aquila, segnalato all’Osservatorio dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Massimo Verrecchia, per il suo impegno costante, discreto e coraggioso nella tutela della sicurezza dei cittadini.
– Antonio Di Renzo, cardiologo presso Humanitas, che ha trasformato la cura in una missione quotidiana fatta di competenza, ascolto e profonda attenzione per il paziente.
Alla cerimonia parteciperà anche il consigliere regionale Massimo Verrecchia che ha voluto porre all’attenzione dell’Osservatorio l’esempio professionale di Alfonso Gargano.
“Tre storie, tre percorsi diversi, un unico messaggio: la legalità vive nei gesti concreti di chi sceglie ogni giorno di esserci. Perché ricordare il valore di chi si impegna per gli altri significa rafforzare la comunità”, ha sottolineato Prospero.
