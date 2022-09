OSSERVATORIO LEGALITA’, LA PORTA REPLICA A PIETRUCCI: “FUNZIONA BENISSIMO, A BREVE PDL”

L’AQUILA – “Le dichiarazioni di Pierpaolo Pietrucci, consigliere regionale di opposizione, sull’Osservatorio della legalità sono assolutamente infondate”.

Così in una nota Antonietta La Porta, consigliera regionale della Lega e presidente della commissione, risponde alla denuncia del consigliere regionale del Pd sulla scarsa operosità della Commissione instituita dalCconsiglio regionale nel 2019.

“Non è vero che l’osservatorio non si è mai riunito, si è riunito in Regione e si riunisce periodicamente a Roma dove vi è il coordinamento nazionale delle commissioni e degli osservatori sul contrasto della criminalità organizzata e la promozione della legalità. Incontri dove ho sempre partecipato con passione ed umiltà, senza alcuna remunerazione ma con grande spirito di servizio”.

“Abbiamo lavorato inoltre sulla raccolta dei dati delle Prefetture che a stretto giro consentirà di dotare la Regione Abruzzo di una legge per dare una seconda vita, ai beni confiscati alle mafie. Inoltre ci sono state occasioni di incontro con i centri antiviolenza e le case rifugio in Abruzzo”.

“Sarebbe bello – sottolinea la presidente della commissione – rafforzare il ruolo dell’osservatorio come collettore e diffusore di iniziative e buone prassi, ma per farlo bisognerebbe dotarlo di un minimo di struttura e di fondi, visto che oggi non ha ne’ l’uno ne’ l’altro. Ringrazio comunque il consigliere del Pd per l’ottimo assist con il quale possiamo ‘pubblicizzare’ il nostro lavoro per garantire agli abruzzesi sicurezza e dignità”, conclude La Porta

