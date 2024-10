OSSERVATORIO OPERE PUBBLICHE E PRIVATE: ABRUZZO LANCIA MODELLO, CONVENZIONE REGIONE, ANCE E ASL

L’AQUILA – Una banca dati interattiva e costantemente aggiornata finalizzata a raccogliere elementi statistici con dati certi sull’andamento del mercato delle costruzioni, relativo a interventi pubblici e privati, anche per un confronto con altri contesti nazionali ed europei.

Con questa finalità questa mattina, a Palazzo Silone, sede della Giunta regionale all’Aquila, si è tenuto un incontro tra i rappresentanti delle Asl regionali e il direttore generale Antonio Sorgi, per avviare la creazione di un Osservatorio delle opere pubbliche e private in Abruzzo. L’iniziativa è promossa in collaborazione con il presidente Ance Abruzzo, Enrico Ricci.

“Durante l’incontro – si legge in una nota -, è emersa la consapevolezza della necessità di stipulare una convenzione tra la Regione, l’Ance e le quattro Asl, un passo fondamentale che rende l’Abruzzo la prima regione in Italia a dotarsi di un accordo di questo tipo che produrrà un report annuale con aggiornamento semestrale. Si tratta di dati già disponibili che verranno sistematizzati e analizzati al fine di monitorare l’andamento del mercato nel mondo delle costruzioni in Abruzzo, con fondatezza e precisione”.

“L’incontro di oggi ha segnato un primo passo verso la concretizzazione di un’iniziativa innovativa che pone la regione all’avanguardia nella gestione e nel monitoraggio delle opere pubbliche e private”, conclude la nota.