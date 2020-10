OSSERVATORIO SISMA 2016: TERZO RAPPORTO SICUREZZA E LEGALITÀ RICOSTRUZIONE, CONVEGNO IN STREAMING FILLEA CGIL E LEGAMBIENTE, LA DIRETTA

TERAMO – Si svolge oggi a partire dalle 9.30 in modalità “a distanza”, con collegamento on line dei relatori e con diretta web, il convegno di presentazione del Terzo Rapporto dell’Osservatorio Sisma, istituito dal sindacato delle costruzioni Fillea Cgil e dall’associazione ambientalista Legambiente, inizialmente previsto in presenza al Parco della Scienza di Teramo.

I lavori possono essere seguiti in diretta streaming, a cura di Enfasi srl, sulle pagine facebook di Fillea Cgil, Legambiente e Abruzzoweb.it.

La decisione si è resa necessaria alla luce dell’ultimo decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, che ha sospeso, al fine di contenere il contagio di coronavirus, tutte le attività convegnistiche e congressuali in “presenza”.

Al centro dell’incontro il monitoraggio della ricostruzione nel cratere del terremoto del 2016-2017, dando priorità a scuole, gestione macerie finalizzate al recupero e al riutilizzo, legalità, la qualità e sicurezza del lavoro, l’efficienza energetica e la partecipazione dei cittadini.

Dopo il saluto del sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto, interverranno Angelo De Prisco, prefetto di Teramo, Stefano Ciafani, presidente nazionale Legambiente, Vincenzo Rivera, direttore Ufficio speciale ricostruzione (Usr) Abruzzo, Leopoldo Freyrie, componente Comitato scientifico Legambiente, Carmine Valente, direttore Struttura missione antimafia Sisma 2016.

Concluderanno i lavori gli interventi di Giovanni Legnini, commissario del Governo Sisma 2016 e di Alessandro Genovesi, segretario generale Fillea Cgil.

Spiega Silvio Amicucci, segretario generale Fillea Cgil Abruzzo Molise, che presiede l’iniziativa: “tutto era pronto per il convegno in modalità tradizionale, a seguito delle nuove e opportune disposizioni governative, abbiamo però deciso di non annullare un’iniziativa che riveste una grande importanza per i cittadini che attendono la ricostruzione delle loro abitazioni, dei loro paesi, del tessuto sociale e produttivo dei territori colpiti dal sisma del 2016 e 2017”.

