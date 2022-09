OSTELLO GRAN GRAN SASSO: LA MAGIA DELLA MONTAGNA AQUILANA IN UNA MOSTRA FOTOGRAFICA, IL VIDEO

L’AQUILA – Il 3 settembre 2022 alle ore 10,00 si inaugura una mostra collettiva di fotografia curata da alcuni fotoamatori del Fotoclub 99 che intendono mostrare alcuni aspetti salienti del territorio aquilano e, più in particolare, della zona montana nei pressi di L’Aquila.

La mostra è stata allestita nei locali dell’Ostello di Campo Imperatore, in quella che era la sala macchine della vecchia “stazione di monte” della funivia del Gran Sasso, al cui centro c’è la gigantesca ruota d’acciaio che governava la trazione dell’antica funivia.

Le immagini proposte testimoniano la bellezza selvaggia e imperitura delle cime, delle valli e dei boschi del territorio del Gran Sasso.

In questo habitat non potevano certo mancare le immagini delle greggi di ovini e delle mandrie di mucche al pascolo, come testimonianza della vocazione pastorale del territorio, da secoli e secoli.

Inoltre, il territorio è ricco di monumenti famosi come la basilica di Santa Maria di Collemaggio a L’Aquila ed anche di chiese e conventi meno conosciuti e incastonati tra le montagne, come il convento di Sant’Angelo di Ocre e l’Oratorio di Santa Maria della Pietà di Calascio.

Presenti sono anche immagini riguardanti la gara sportiva Sky Running 2019, una delle tante, internazionali, sempre molto seguite e frequentate grazie alla bellezza del territorio.

Completano la carrellata di immagini proposte, una serie di scorci naturali che non mancheranno di interessare i visitatori, che preghiamo di voler lasciare il segno del loro passaggio, con firme e note nel libro testimonianze della mostra che rimarrà aperta fino al 6 gennaio 2023.