“OTTANTA, BUON COPLEANNO IVAN!”: TUTTO PRONTO A PREZZA PER CONCERTO DI FILIPPO GRAZIANI

12 Agosto 2025 14:31

L'Aquila - Cronaca, Spettacoli

PREZZA – Domani sera piazza Umberto I a Prezza, in provincia dell’Aquila, si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per accogliere Filippo Graziani con lo spettacolo “Ottanta, buon compleanno Ivan!”, un viaggio musicale dedicato al grande cantautore Ivan Graziani.

L’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Prezza, inizierà alle ore 22:00 e vedrà il figlio di Ivan, accompagnato dal suo trio acustico, interpretare i brani che hanno segnato un’epoca e fatto innamorare intere generazioni.





Un’occasione unica per rivivere la magia degli anni ’80 e celebrare il talento e l’eredità artistica di uno dei più grandi autori della musica italiana, in una serata che unisce emozioni, ricordi e passione per la buona musica. L’ingresso è libero.

 

