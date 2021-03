OTTO MARZO: A FOSSA INAUGURATA PANCHINA ROSSA IN PIAZZA GEMONA

FOSSA – Iniziativa di sensibilizzazione, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, a Fossa (L’Aquila) dove oggi, in piazza Gemona, è stata inaugurata la panchina rossa contro la violenza sulle donne.

All’iniziativa, organizzata dall’associazione locale Mamme d’Aveja, hanno preso parte le componenti del direttivo del centro antiviolenza dell’Aquila “Donatella Tellini” Simona Giannangeli e Lina Faccia. Presente il primo cittadino di Fossa Fabrizio Boccabella.

“Oggi è otto marzo ma lottiamo sempre – ha dichiarato Simona Giannangeli nel corso dell’inaugurazione -. La violenza maschile agisce ogni giorno contro di noi e noi siamo qui a lottare con le donne, con noi stesse, per i nostri diritti e la nostra libertà ce la riprendiamo”.

“Era da tanto tempo che volevamo fare qualcosa per i bambini di Fossa, qualcosa che fosse un’alternativa al mondo virtuale ai cellulari e alla tv E in un momento in cui non ci si può abbracciare ed è il clima dell’odio a fare da padrone, noi di la politica dell’odio la fa sempre più da padrone noi Mamme d’Aveja abbiamo deciso di fare un gesto per appoggiare la lotta alla violenza di genere. Perché a violenza va fermata con l’amore”, si legge inoltre in una nota dell’associazione.

Nata nel 2020 come luogo dedicato ai bambini, alle mamme e, in generale, alle donne di Fossa, Mamme d’Aveja è un’organizzazione no profit che intende, prima di ogni altra cosa, farsi portavoce dei bambini e delle loro esigenze, promuovendo iniziative culturali, sociali e ricreative. Per tutte le info, è possibile contattare l’associazione su Facebook, al link https://www.facebook.com/mammeaveja, oppure su Instagram (mammedaveja)

