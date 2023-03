OTTO MARZO: I DOCUFILM SU SETTE GRANDI DONNE DENTRO LE GROTTE DI STIFFE

L’AQUILA – Sette donne simbolo di forza, di volontà, di determinazione e talento: partite le proiezioni nelle Grotte di Stiffe, che andranno avanti fino a domenica 12 marzo. La forza delle donne e il loro esempio per ricordare l’8 marzo e per capirne la radici storiche.

Un incontro promosso dall’amministrazione comunale, che ha visto il sindaco Antonio Di Bartolomeo e le guide delle Grotte di Stiffe donare agli studenti dell’Istituto comprensivo “Cesira Fiori” – e al personale scolastico – segnalibri storici, finalizzati a far conoscere e ricordare agli allievi come nasce la ricorrenza dell’8 marzo e le conquiste sociali che le donne, attraverso le loro lotte, hanno raggiunto negli anni.

L’appuntamento rientra nell’ambito dell’iniziativa “Una forza della Natura” portata avanti dal Comune insieme all’ATC, l’Azienda Territorio e Cultura che gestisce le Grotte di Stiffe.

Iniziativa che prevede proiezioni speciali all’interno delle Grotte per l’intera settimana. Partite lunedì 6 marzo, le proiezioni riguarderanno donne che hanno scritto pagine di storia nei più svariati settori: dalla scienza alla letteratura.

“Volevamo trasmettere ai nostri ragazzi il vero significato della Giornata dell’8 marzo e ricordare le conquiste che ci sono state nel tempo da parte della donna. Questa ricorrenza è una giornata importante proprio per il valore storico che porta con sé: per questo abbiamo ricordato quanto accadde l’8 marzo del 1908 a New York e per questo la giornata di oggi deve servire a riflettere, non a festeggiare. Questo segnalibro, insieme alle proiezioni in programma nelle nostre Grotte – che proseguiranno fino a domenica 12 marzo – fa parte delle iniziative pensate dal Comune di San Demetrio e dall’ATC affinché per un’intera settimana si celebri la donna e la sua forza straordinaria, attraverso esempi che abbiamo ritenuto giusto evidenziare: poiché da questi si può soltanto imparare e trarre ispirazione. Oggi in proiezione Maria Montessori. Che sia un buon 8 marzo per tutte le donne”, le parole del sindaco Antonio Di Bartolomeo.

Le proiezioni all’interno delle Grotte di Stiffe sono iniziate lunedì 6 marzo. Queste le donne di cui scorreranno immagini, frasi celebri e imprese: Margherita Hack, prima donna a dirigere un osservatorio astronomico in Italia, Rita Levi Montalcini, Nobel per la Medicina, Maria Montessori, conosciuta per il metodo educativo che porta il suo nome, Grazia Deledda, prima e unica donna italiana ad aver ricevuto il Nobel per la Letteratura, Artemisia Gentileschi, prima pittrice italiana che ha superato la fama di tanti colleghi, Leonilde Iotti, prima donna Presidente della Camera, e Samantha Cristoforetti, prima donna italiana nell’equipaggio dell’Agenzia Spaziale Europea.

Dal lunedì al venerdì le immagini scorreranno presso la Sala del silenzio, sabato e domenica anche a terra e sulla parete della cascata.