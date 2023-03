OTTO MARZO: MERCOLEDÌ CONVEGNO DONNE DEMOCRATICHE, “BEN-ESSERE: LA PREVENZIONE AL CENTRO”

L’AQUILA – Si è tenuta stamane, nella sede del Pd L’Aquila in via Paganica, la conferenza stampa di presentazione dell’evento “Ben-essere: la prevenzione al centro”, organizzato dalle Donne Democratiche in occasione della giornata internazionale della donna.

L’incontro, previsto per mercoledì 8 marzo alle 17:30, presso la sala Rivera di Palazzo Fibbioni all’Aquila, ha lo scopo di sensibilizzare le donne di qualsiasi età a rispettare il proprio corpo, a partire dai corretti comportamenti alimentari, dall’esercizio fisico e dalla prevenzione delle principali patologie oncologiche.

A moderare l’evento saranno la portavoce delle Donne Democratiche dell’Aquila, la dottoressa Eva Fascetti, e il responsabile della Brest unit dell’Ospedale San Salvatore dell’Aquila, il dottor Alberto Bafile.

Interverranno esperti riconosciuti nei percorsi della prevenzione medica: il professor Ettore Cianchetti, già stimato direttore della unità di senologia chirurgica di Ortona, la nutrizionista Laura Masini dell’Eusoma Centre di Ortona con cui si discuterà delle corrette strategie alimentari da seguire, il dottor Andrea di Blasio, specialista in scienze motorie dell’Università di Chieti che offrirà una panoramica sulla corretta attività fisica da svolgere, intesa anche come prevenzione di alcune malattie.

All’incontro parteciperà anche la professoressa Nicoletta Gandolfo, responsabile del dipartimento di diagnostica per immagini della ASL3 di Genova, impegnata da anni sul fronte degli screening del tumore della mammella, la prima donna radiologo eletta presidente della SIRM, in 150 anni di vita della società italiana di radiologia; l’evento sarà l’occasione per augurarle buon lavoro.

Lo spirito dell’incontro sarà divulgativo: la volontà è di diffondere la cultura del benessere delle donne attraverso corretti percorsi di vita che consentano, oltre alla cura della salute, di affrontare le battaglie quotidiane necessarie al riconoscimento del giusto ruolo delle donne nella società moderna.