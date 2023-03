OTTO MARZO: PUNTO DI ASCOLTO DI AZIONE L’AQUILA AL CERCALIBRO

L’AQUILA – “Per le donne di Azione L’Aquila non un giorno di festa ma di riflessione e di ascolto. Purtroppo non bastano le conquiste sociali, economiche e politiche ottenute nei secoli per garantire davvero uguaglianza e pari opportunità, occorrono conquiste quotidiane sostenute da servizi pubblici adeguati, dall’orario delle scuole al trasporto pubblico, alle infrastrutture materiali e digitali, dalla sicurezza alla sanità che non deve solo curare ma prendersi cura delle persone”.

Così il partito di Azione, nell’annunciare un incontro oggi dalle ore 16,00 alle ore 20,00, nel punto di ascolto organizzato nella libreria Il Cercalibro in via San Bernardino n. 32 a L’Aquila.

“Per celebrare la rivendicazione dei diritti le donne di Azione L’Aquila si mettono a disposizione della Comunità per ascoltare problematiche, richieste di intervento, suggerimenti e proposte, le tematiche e gli spunti raccolte saranno poi portate in discussione nelle Commissioni e nel Consiglio Comunale”, si legge ancora nella nota.