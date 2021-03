ROMA – “Nei giorni 3, 4 e 5 aprile, comprese quindi Pasqua e Pasquetta, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni i cui territori si collocano in zona bianca, si applicano le misure stabilite” per la zona rossa. “Nei medesimi giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento” verso una sola abitazione una volta al giorno a due persone con minori di 14 anni.

E’ quanto prevede la bozza di decreto legge del governo.

